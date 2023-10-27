ОГП: 510 дітей загинули в Україні внаслідок збройної агресії РФ

В Україні станом на 27 жовтня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, від повномасштабної агресії Росії загинули 510 дітей, понад 1139 – зазнали поранень, повідомив Офіс генерального прокурора у Telegram.

«Більше ніж 1649 дітей постраждали в Україні внаслідок повномасштабної збройної агресії РФ… Ці цифри не остаточні. Триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях», – йдеться в повідомленні.

Напередодні повідомлялося, що через обстріл військ РФ на Сумщині загинув 16-річний підліток.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.