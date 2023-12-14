Кількість поранених через війну дітей зросла – ОГП

В Україні станом на 14 грудня, за офіційною інформацією ювенальних прокурорів, зросла кількість постраждалих від повномасштабної агресії Росії дітей.

«13 грудня внаслідок обстрілу м. Одеса постраждало троє дітей віком 8 та 12 років», – повідомляє Офіс генпрокурора у Telegram.

На сьогодні від початку російського вторгнення постраждали понад 1670 дітей, 1158 – поранені та 512 – загиблі.

Ці цифри, кажуть прокурори, не остаточні, бо триває робота з їх встановлення в місцях ведення бойових дій, на тимчасово окупованих та звільнених територіях.

Попри докази і свідчення, Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних.