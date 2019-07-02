Двоє дітей, постраждалих від вибуху на Дніпропетровщині, перебувають у тяжкому стані – медики

Станом на 2 липня 5-річний і 16-річний хлопчики, які постраждали від вибуху на Дніпропетровщині, прооперовані й перебувають в реанімаційному відділенні, повідомили Радіо Свобода в обласній дитячій лікарні Дніпра, куди доправили травмованих дітей.

За словами головного лікаря Олександра Хітріка, стан обох оцінюють як тяжкий.

Зокрема, 5-річний хлопчик має осколкове поранення черевної порожнини: з живота у нього дістали осколки гранати.

Троє дітей – у відділенні травматології, у них вилучили осколки.

За даними рятувальників, ще одного хлопчика після огляду медиками батьки забрали додому.

Вибух на дитячому майданчику села Пашена Балка Дніпровського району стався 1 липня ввечері. Постраждали шестеро дітей. Поліція припускає, що вибухнула граната, знайдена дітьми на смітнику.

Розслідування ведеться за двома статтями Кримінального кодексу України – статтею 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) і статтею 264 (недбале зберігання вогнепальної зброї або бойових припасів).