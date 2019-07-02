Вибух на Дніпропетровщині: двох дітей прооперували

Двох дітей, що постраждали від вибуху на Дніпропетровщині 1 липня, вночі прооперували. Про це повідомив голова Дніпропетровської облради Гліб Пригунов.

«Двох найважчих вночі прооперували. 16-річний хлопець все ще на штучній вентиляції легень, але лікарі говорять, що стабільний. 5-річний малий – в свідомості. Ще двох зараз почали оперувати. В дитячій лікарні на Космічній все необхідне для допомоги є! Дякую всім лікарям за професіоналізм, поліції та службі МЧС за швидке реагування і всім небайдужим громадянам, які вночі співпереживали та пропонували допомогу!» – написав він у Facebook.

У селі Пашена Балка Дніпровського району 1 липня пролунав вибух на дитячому майданчику. Внаслідок цього були поранені шестеро дітей віком від 4 до 16 років, які гралися з невідомим предметом.