На Дніпропетровщині школярка спалила синьо-жовтий прапорець, поліція відкрила справу

Поліція міста Кам’янського (колишнього Дніпродзержинська) Дніпропетровської області відкрила кримінальне провадження за фактом плюндрування Державного прапора України: школярка спалила синьо-жовтий прапорець, а відео потрапило до соцмереж. Про це Радіо Свобода повідомила речниця обласної поліції Ганна Старчевська.

За її даними, справу відкрили за частиною 1 статті 338 Кримінального кодексу України (наруга над державними символами).

Як зазначила представниця поліції, 15-річна дівчина – неповнолітня, покарати можуть її батьків.

«Буде вирішуватися питання щодо притягнення її батьків до відповідальності. Вона це зробила ніби заради жарту. Вона не знала, що її знімають на камеру. Зараз ця інформація перевіряється», – сказала Ганна Старчевська.

21 вересня поліцейські Кам’янського виявили відео, на якому дівчина підпалює прапор України. На опублікованих кадрах видно, як вона бере запальничку і підпалює прапорець. Одна з дівчат запитала, навіщо вона це робить. На що та відповіла, що «це не її прапор».

За законодавством України, публічна наруга над прапором України, гербом чи державним гімном карається штрафом до 50 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян або арештом до шести місяців чи позбавленням волі до трьох років.

2017 року поліція в Кривому Розі засудила чоловіка через наругу над державним прапором України. Йому присудили три роки позбавлення волі.