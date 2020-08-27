У поліції поки не визначились, як кваліфікувати пошкодження «Дівчинки з колосками» перед музеєм Голодомору

Поліція ще не кваліфікувала правопорушення, пов’язане з пошкодженням пам’ятника «Гірка пам’ять дитинства», встановленого перед Національним музеєм Голодомору-геноциду в Києві. Про це Радіо Свобода повідомила речниця поліції Печерського району Києва Оксана Тищенко.
За її словами, ще не встановлені обставини пошкодження пам’ятника і те, хто це зробив.
«Збираємо дані. Опитуємо. Дивимося з камер «Безпечного міста», – розповіла речниця.
Тищенко уточнила, що через те, що камери музею не працюють у режимі запису, то правоохоронці шукають відео із камер, встановлених у Києві за програмою «безпечне місто».
У ніч із 21 на 22 серпня вандали намагалися зруйнувати скульптуру «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду.
«Наразі один з головних символів музею демонтували для реставрації. Керівництво музею попередньо повідомляє: на скульптурі немає пошкоджень. Національний музей Голодомору-геноциду зробить усе можливе, щоб найближчим часом скульптура повернулася на своє місце», – ідеться в повідомленні на сайті музею.
- Скульптура «Гірка пам’ять дитинства» створена Петром Дроздовським (автор ідеї) і Миколою Обезюком і встановлена 2008 року.
- Виготовлений пам’ятник із бронзи, вага – понад 100 кілограмів.
- Розміщений пам’ятник у центрі площі «Жорна долі».
- Скульптура символізує пам’ять про 3,5 мільйони дітей – жертв Голодомору-геноциду, а також тих, хто вижив у 1932–1933 роках, але не мав дитинства.
- Дівчинка тримає в руках 5 колосків пшениці, що нагадують про постанову ЦК КПРС «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» від 7 серпня 1932 року.
- Народ назвав цю постанову «законом про 5 колосків».
- За цим «законом», голодним селянам заборонялося збирати залишки врожаю на зібраних колгоспних полях.
- Порушників карали розстрілом або ув’язненням на 10 років таборів. Серед розстріляних за цією постановою були і діти.
Радіо Свобода спільно із Національним музеєм Голодомору-геноциду веде спеціальний проєкт – «Розкуркулення: як сталінський режим знищив українське вільне селянство».
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