У поліції поки не визначились, як кваліфікувати пошкодження «Дівчинки з колосками» перед музеєм Голодомору

Поліція ще не кваліфікувала правопорушення, пов’язане з пошкодженням пам’ятника «Гірка пам’ять дитинства», встановленого перед Національним музеєм Голодомору-геноциду в Києві. Про це Радіо Свобода повідомила речниця поліції Печерського району Києва Оксана Тищенко.

За її словами, ще не встановлені обставини пошкодження пам’ятника і те, хто це зробив.

«Збираємо дані. Опитуємо. Дивимося з камер «Безпечного міста», – розповіла речниця.

Тищенко уточнила, що через те, що камери музею не працюють у режимі запису, то правоохоронці шукають відео із камер, встановлених у Києві за програмою «безпечне місто».

У ніч із 21 на 22 серпня вандали намагалися зруйнувати скульптуру «Гірка пам’ять дитинства» на території Національного музею Голодомору-геноциду.

«Наразі один з головних символів музею демонтували для реставрації. Керівництво музею попередньо повідомляє: на скульптурі немає пошкоджень. Національний музей Голодомору-геноциду зробить усе можливе, щоб найближчим часом скульптура повернулася на своє місце», – ідеться в повідомленні на сайті музею.

Скульптура «Гірка пам’ять дитинства» створена Петром Дроздовським (автор ідеї) і Миколою Обезюком і встановлена 2008 року.

Виготовлений пам’ятник із бронзи, вага – понад 100 кілограмів.

Розміщений пам’ятник у центрі площі «Жорна долі» .

. Скульптура символізує пам’ять про 3,5 мільйони дітей – жертв Голодомору-геноциду, а також тих, хто вижив у 1932–1933 роках, але не мав дитинства.

Дівчинка тримає в руках 5 колосків пшениці, що нагадують про постанову ЦК КПРС «Про охорону майна державних підприємств, колгоспів і кооперації та зміцнення суспільної (соціалістичної) власності» від 7 серпня 1932 року.

від 7 серпня 1932 року. Народ назвав цю постанову «законом про 5 колосків».

За цим «законом», голодним селянам заборонялося збирати залишки врожаю на зібраних колгоспних полях.

Порушників карали розстрілом або ув’язненням на 10 років таборів. Серед розстріляних за цією постановою були і діти.

Радіо Свобода спільно із Національним музеєм Голодомору-геноциду веде спеціальний проєкт – «Розкуркулення: як сталінський режим знищив українське вільне селянство».