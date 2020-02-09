Електронні повістки для призовників через «Дію» розсилати не будуть – розробники додатку

Електронні повістки для призовників через «Дію» розсилати не будуть, повідомили розробники урядового додатку.
«Електронної повістки немає і не буде впроваджено в «Дії». У нас ще дуже багато довідок та послуг, які треба оцифрувати», – розповіли автори додатку.
6 лютого українська влада презентували мобільний додаток «Дія». Зараз у ньому працюють електронне посвідчення водія та свідоцтво для реєстрації автомобіля.
9 лютого в деяких ЗМІ з’явилася інформація, що додаток «Дія» буде розсилати електронні повістки призовникам. Це нібито мало зекономити мільйони гривень, які витрачаються на паперові повістки та поштові послуги на їхню розсилку.
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