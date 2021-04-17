Питання про вихід з фракції «Європейська солідарність» не розглядається – Джемілєв

Народний депутат України, лідер кримськотатарського народу Мустафа Джемілєв повідомив проєкту Радіо Свобода Крим.Реалії, що питання про його вихід з фракції «Європейська солідарність» чи вихід інших кримських татар зі своїх фракцій у Верховній Раді України для об’єднання в окрему парламентську групу зараз не розглядається .

Джемілєв розповів, що таке питання обговорювалося як пропозиція, а не ультиматум, на зустрічі з главою офісу президента України Андрієм Єрмаком, на якій були присутні й інші депутати, кримські татари. Джемілєв уточнив, що ця зустріч відбулася торік.

«Це в порядку обговорення було: а чи не краще було б, якби всі кримські татари, які в різних фракціях – «Голос», «Європейська солідарність», може, ще хтось приєднається, – створили окрему парламентську групу, яка б називалася «Крим» або «деокупація Криму», і тоді б, мовляв, питання, пов’язані з Кримом, швидше проходили у Верховній Раді», – зазначив Джемілєв.

Раніше журналіст, заступник генерального директора кримськотатарського телеканалу ATR Айдер Муждабаєв на своїй сторінці у фейсбуці написав, що «Мустафа Джемілєв в ефірі телеканалу ATR розповів про те, що Андрій Єрмак поставив йому умову. Як тільки Мустафа-аг'а вийде з партії Порошенка – питання кримських татар почнуть вирішуватися швидше».

Глава офісу президента України Андрій Єрмак поки публічно не коментував сказане. Крим.Реалії готові надати йому можливість висловити свою позицію, редакція готує письмовий запит до Офісу президента України.