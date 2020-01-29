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29 січня 2020, Київ 12:22
Новини | Політика

Джемілєв заявив, що маршем на Крим вони хочуть підняти тему окупованого півострова

Мустафа Джемілєв

Національний лідер кримських татар, народний депутат Мустафа Джемілєв сподівається, що мирний марш на Крим, який планують провести навесні, приверне увагу до теми анексованого Криму. Про це він заявив в інтерв’ю виданню «Апостроф».

«Ми поки не розкриваємо деталі. Але сподіваємося, що ця акція підніме тему Криму так само, як блокада 2015 року (торгова блокада Криму – ред.)», – зазначив Джемілєв.

За його словами, організатори акції налаштовані на мирну акцію, хоча не виключають провокацій з боку російських силовиків на території півострова.

«З нашого боку це виключно мирна акція. Ми туди йдемо з голими руками, без зброї», – додав Джемілєв.

22 січня Голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров повідомив, що 2 травня цього року кримські татари планують масово перетнути адмінкордон з анексованим Кримом в пункті пропуску «Чонгар».

6 грудня 2019 року Рефат Чубаров анонсував підготовку і проведення ходи з материкової частини України до анексованого Росією Криму. За словами голови Меджлісу, організатори мають намір також звернутися до низки країн і міжнародних організацій, щоб вони взяли участь в марші. Чубаров додав, що вже створено штаб, склад якого назвуть після консультацій, а дата акції буде відома пізніше, бо підготовка «може зайняти не один і не два місяці».

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