Теніс: Джокович закликає вболівальників підтримати рефері, у яку він влучив м’ячем

Сербський тенісист, перша ракетка світу Новак Джокович закликає вболівальників підтримати рефері, у яку він влучив м’ячем, і не злитися на неї через його дискваліфікацію на US Open. За відсутності Роджера Федерера й Рафаеля Надаля Джокович вважався фаворитом змагань.

«Будь ласка, пам’ятайте, що суддя на лінії, яка зазнала удару м’ячем минулої ночі, також потребує підтримки нашої спільноти. Вона взагалі не зробила нічого поганого. Я прошу вас про особливу підтримку та піклування про неї в цей час», – написав серб у твітері.

Джоковича дискваліфікували 6 вересня. Він тричі не зміг реалізувати сетбол в матчі з іспанцем Пабло Карреньйо Бустою і почав поступатися з рахунком 5:6. Після цього сербський спортсмен вдарив ракеткою по м’ячу й влучив у шию судді. Жінка спустилася на землю від удару. Джокович одразу підбіг до неї. Згодом він розповів, що влучив у суддю ненавмисно, і вибачився.

Після публікації в медіа акаунту рефері в інстаграмі окремі вболівальники Джоковича почали писати їй коментарі з критикою.

Асоціація тенісу США повідомила, що Джоковича позбавлять усіх очок, які він здобув на турнірі, і оштрафують на 250 тисяч доларів (саме стільки він встиг заробити на US Open).