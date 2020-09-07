Теніс: Джокович вибачився за те, що влучив м’ячем у суддю на US Open

Сербський тенісист, перша ракетка світу Новак Джокович вибачився за те, що влучив м’ячем у суддю під час четвертого раунду US Open – турніру серії «Великого Слему». Після цього його дискваліфікували.

«Уся ситуація залишила мене дуже сумним та спустошеним», – написав Джокович в інстаграмі.

За словами Джоковича, організатори турніру розповіли йому, що постражала почуває себе добре.

Інцидент трапився 6 вересня, коли Джокович тричі не зміг реалізувати сетбол в матчі з іспанцем Пабло Карреньйо Бустою і почав поступатися з рахунком 5:6. Після цього сербський спортсмен вдарив ракеткою по м’ячу й влучив у шию судді. Жінка спустилася на землю від удару. Джокович одразу підбіг до неї.

Згодом він розповів, що влучив у суддю ненавмисно.

Асоціація тенісу США повідомила, що Джоковича позбавлять усіх очок, які він здобув на турнірі,і оштрафують на 250 тисяч доларів (саме стільки він встиг заробити на US Open).