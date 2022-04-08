Для відбудови зруйнованого Чернігова потрібно щонайменше чотири роки – мер

Для того, щоб відбудувати зруйнований російськими військами Чернігів, потрібно щонайменше чотири роки. Про це повідомив міський голова Чернігова Владислав Атрошенко, повідомляє агенція «Укрінформ».

«На відновлення Чернігова знадобиться чотири роки, якщо працювати швидко і мати повний обсяг коштів. Будівництво – три роки, рік – проєкти», – сказав Атрошенко.

Він припускає, що реальність може бути іншою, бо, наприклад, в Україні наразі немає технологій демонтажу пошкоджених «потужних бетонних будинків», розташованих в оточенні інших багатоповерхівок.

Наразі міська влада систематизує дані про руйнування.

Чернігівщина звільнена від російських військ.

Російське масштабне військове вторгнення в Україну триває від ранку 24 лютого. Російські війська завдають авіаударів по ключових об’єктах військової та цивільної інфраструктури, руйнуючи аеродроми, військові частини, нафтобази, заправки, церкви, школи та лікарні.

Обстріли житлових районів ведуться з використанням артилерії, реактивних систем залпового вогню та балістичних ракет.

Росія заперечує, що веде проти України загарбницьку війну на її території та називає це «спеціальною операцію», яка має на меті «демілітаризацію і денацифікацію».

За даними міністра розвитку громад і територій Олексія Чернишова, станом на 2 квітня внаслідок повномасштабної російської агресії в Україні знищені чи пошкоджені вже майже 6,8 тисячі житлових будинків.