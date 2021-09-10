Підсумки святкування Рош га-Шана: у ДМС заявили про понад 20 порушників серед паломників-хасидів

В Управлінні Державної міграційної служби у Черкаській області повідомили, що з 1 до 7 вересня виявили в Умані 22 порушники міграційного законодавства серед паломників-хасидів, які прибули на святкування Рош га-Шана.

«Зокрема, складено 16 адміністративних протоколів за ст. 203 КУпАП та 1 протокол за ст. 204 КУпАП. 11 прочанам оголошено рішення про примусове повернення до країни походження або третьої країни, стосовно 1 особи Уманським міськрайонним судом Черкаської області прийняте рішення про примусове видворення з території України. Винесено 2 рішення про заборону в’їзду, одне строком на 3 роки, інше – на 5 років. Скорочено строк перебування 5 особам», – йдеться в повідомленні.

У ДМС кажуть: попри те, що дві третини хасидів після святкування Рош га-Шана вже виїхали з України, відпрацювання для перевірки додержання іноземцями правил перебування в Україні тривають.

Усього святкувати Рош га-Шана в Умані прибуло майже 30 тисяч паломників. Близько 90% брацлавських хасидів прибули з Ізраїлю.