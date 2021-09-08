Хасиди почали від’їжджати з Умані. Поліція каже: у дні Рош га-Шана грубих порушень не було

Нацполіція повідомила, що змогла гарантувати публічну безпеку під час святкування Рош га-Шана в Умані – грубих правопорушень не було.

«Сьогодні ввечері, 8 вересня, паломники-хасиди почали від’їжджати з міста Умань до країн постійного проживання», – повідомила пресслужба поліції.

За даними заступника начальника Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Анатолія Серединського, розпочато два кримінальні провадження, які пов’язані з торгівлею речовин, схожих на наркотичні, та два адмінпротоколи, за якими ухвалюватимуть рішення про можливе видворення за межі території України із забороною в’їзду окремим хасидам.

Зараз відбувається завершальний етап святкування Рош га-Шана, каже Серединський. За його словами, «в цілому ситуація контрольована».

Наразі посилені патрульні наряди у місцях посадки в автобуси та заходи безпеки в аеропортах.

«Ми мінімізували будь-якого роду провокації та правопорушення під час перебування паломників на території міста Умань», – сказав Серединський.

Цього року Рош га-Шана припав на 7-8 вересня.

В Умані є могила цадика (праведника) Нахмана, засновника так званої брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.