В Умані хасиди зустріли Новий рік: що змінилося?

В Умані, що на Черкащині, завершується святкування іудейського Нового року – Рош га-Шана. Тисячі хасидів із понад 10 країн світу приїхали в Україну, аби відзначити 5782 рік за іудейським календарем. Цього року в Умань, місто, яке можна назвати «столицею» брацлавського хасидизму, прибуло близько 30 тисяч паломників. Святкування Нового року триває три дні, після чого більша частина хасидів повертатимуться додому – здебільшого в Ізраїль. Радіо Свобода побувало в Умані та побачило, як хасиди святкують Рош га-Шана.



Та чи безпечним для вірян було цьогорічне святкування, попри пандемію?

За попередньою інформацією міської влади, ще на початку святкування в хасидів було виявлено 10 випадків захворювання на коронавірус. У всіх легкий перебіг захворювання та амбулаторне лікування. Більше захворювань, запевняють медики, не виявили.

Згідно з релігійним віруванням, із заходом сонця перед Рош га-Шана у хасидів настає шабат – час, коли паломникам необхідно припинити будь-яку діяльність, відпочивати. І триває шабат до заходу сонця по завершенню святкових днів. Відтак у період Нового року вірянам заборонено, в тому числі, і проходити тестування. Усі пункти тестування на COVID-19, розгорнуті на території кварталу, де збираються євреї, пустували. Проте у переддень святкування, коли хасидам дозволено займатися чим завгодно, ці пункти були переповненими і до вечора втримувався ажіотаж. Це було пов’язано з тим, що після свята хасиди повертатимуться додому і їм необхідно буде мати при собі ПЛР-тест по приїзду у свої країни.



Зрештою, в Умані, безпосередньо на вулиці Пушкіна, де розташована могила пророка і засновника Брацлавського хасидизму цадика Нахмана, карантинних обмежень дотримувалися лише українські рятувальники, медики та поліцейські.



В останніх роботи було чимало. Загалом до охорони правопорядку в Умані Національна поліція України залучила близко 1000 правоохоронців.



Як зазначають у поліції, їм вдалося забезпечити порядок під час святкування Рош га-Шана.



Серед іншого, під час святкування хасиди не один раз порушували правила поводження із вогнем. Так, в ДСНС інформували, що їм доводилося гасити займання на балконах приміщень, які орендували хасиди. Надзвичайна ситуація трапилася і підвечір. Як повідомляє Нацполіція, в одній із орендованих квартир поблизу місця паломництва сталося коротке замикання в кондиціонері, що спричинило пошкодження газової труби. Внаслідок витоку газу рятувальники та пожежники евакуювали мешканців і усунули проблему.

Такі ситуації трапляються щороку під час святкування Рош га-Шана і мобільні пости, як рятувальників, так і правоохоронців, миттєво реагують на будь-які загрози.



Минулого року у зв’язку із пандемією святкування Рош га-Шана було з обмеженнями, а більшу частину паломників через коронавірус не впустили в Україну. Цьогоріч хасиди приїхали зі своїми сім’ями. За традицією, до святкування не допускаються жінки. Раніше на вулицях поблизу могили цадика Нахмана не можна було зустріти жінок. Лише персонал, переважно місцеві жителі Умані, переміщалися територією, і то в супроводі правоохоронців. Цьогоріч у місцях паломництва можна було побачити і жінок, які були разом зі своїми чоловіками. Нерідко вони проходили основними вулицями у ток час, коли їхні чоловіки молилися.

Зрештою, загальні традиції під час святкування залишилися незмінними. Хасиди співають, веселяться, танцюють, моляться і читають Тору (Старий Заповіт).



Могила в Умані цадика (праведника) Нахмана, засновника брацлавської течії хасидизму, – одна з найшанованіших святинь і місце паломництва для представників цієї течії. Усі юдеї з цієї течії хасидизму вважають своїм обов’язком побувати хоча б раз у житті на могилі цадика Нахмана і вірять, що новий рік, якщо вони зустрінуть його на святі Рош га-Шана саме в Умані, обов’язково буде для них щасливим.