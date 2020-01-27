ДМС ще не вирішила, чи оскаржувати повернення громадянства єпископу УПЦ (МП) Гедеону

Державна міграційна служба України на даний час не ухвалила рішення про те, чи буде оскаржувати ухвалу Шостого апеляційного адміністративного суду, який підтвердив рішення суду першої інстанції про повернення громадянства України одному з ієрархів Української православної церкви (Московського патріархату) єпископу Гедеону (Юрію Харону).

Як повідомили у ДМС на запит Радіо Свобода, там мають намір ухвалити рішення про доцільність оскарження постанови після того, як отримають повний текст рішення суду.

«Станом на 27 січня повний текст рішення до управління Державної міграційної служби України у Волинській області не надходив, також повний текст рішення відсутній в Єдиному державному реєстрі судових рішень», – заявили у ДМС.

«Після отримання повного тексту рішення управління Державної міграційної служби України у Волинській області, яке є учасником справи, розгляне питання доцільності оскарження рішення суду з урахуванням висновків суду та відповідно до статей 327-331 Кодексу адміністративного судочинства України задля вжиття необхідних заходів із метою досягнення найбільш позитивного для ДМС України результату», – додали у відомстві.

22 січня апеляційний суд підтвердив рішення суду першої інстанції (від 18 вересня) про повернення українського громадянства Гедеону (Юрієві Харону).

У лютому минулого року міграційна служба України повідомила, що громадянство єпископа УПЦ (МП) Гедеона було скасоване ще у червні 2018 року за результатами перевірки Служби безпеки України. СБУ встановила, що єпископ Гедеон приховав наявність у нього інших громадянств.

13 лютого 2019 року прикордонники не впустили єпископа Гедеона на територію України, вилучивши в нього паспорт громадянина України, з яким він намагався в’їхати в Україну. Харон оскаржив рішення про скасування громадянства.