Прикордонники «повернули» у США єпископа УПЦ (МП) Харона

Співробітники Державної прикордонної служби України повернули назад у США Юрія Харона, який є єпископом Української православної церкви, що перебуває в єдності з Московським патріархатом. Про це Радіо Свобода повідомив помічник голови Державної прикордонної служби України Олег Слободян.

Він наголосив, що священика не депортували, як про це пише у його Facebook-акаунті, а повернули до країни, звідки він прибув (Харон прилетів зі США транзитом через Франкфурт).

«Його не депортували, а повернули зворотнім рейсом, оскільки в нього не було документу, який би надавав право на перетин державного кордону, бо закордонний паспорт громадянина України, який він надав на лінії паспортного контролю, є недійсним, проходить по відповідних обліках і, відповідно, не надає права на перетин кордону», – сказав Слободян.

Згодом у Facebook Слободян написав, що Харон вилетів рейсом до Франкфурта о 6:30.

Удосвіта 14 лютого у Facebook-акаунті чоловіка на ім’я Гедеон Харон з’явилося повідомлення про те, що Юрія Харона «депортували в США».

Ввечері 13 лютого співробітники Державної прикордонної служби України в аеропорту Бориспіль вилучили його паспорт.

У російських ЗМІ цього чоловіка називають «намісником Десятинного монастиря Києва».