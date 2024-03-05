У Дніпрі трьох нападників на громадську активістку засудили до 11 років ув’язнення

У Дніпрі трьох нападників на громадську активістку Наталію Ешонкулову засудили до 11 років ув’язнення. Відповідне рішення 5 березня оголосив Амур-Нижньодніпровський районний суд міста.

Усіх трьох підсудних – Андрія Русака, Андрія Чульського і Руслана Кузьменка – визнали винними у замаху на вбивство.

За рішенням суду, кожен із них має також сплатити по 300 тисяч гривень компенсації моральних і матеріальних збитків потерпілій.

Розгляд справи в суді тривав два роки, сказала Радіо Свобода Наталія Ешонкулова.

«Так, я витратила на це два роки свого життя, два роки тривав суд, я витрачала кошти на адвоката, свій час. Але не жалкую – ці люди мають понести відповідальність. Я вважаю, що таким людям треба давати – по максимуму. Прокурор з самого початку вимагав по 15 років ув’язнення, у своєму цивільному позові я вимагала по 500 тисяч компенсації моральних і матеріальних збитків. Суд присудив по 11 років і по 300 тисяч компенсації – але, мабуть, суду видніше. Я не буду оскаржувати рішення суду в цій площині», – зазначила вона.

Сторона захисту й самі підсудні рішення суду не коментували. На подання апеляції в них є 30 днів.

У липні 2021 року в Дніпрі невідомі побили активістку, організаторку мітингів підприємців Наталію Ешонкулову.

Напад активістка пов’язувала зі своєю громадською роботою, зокрема антирейдерською діяльністю, яку вона вела разом з іншими підприємцями й постраждалими від рейдерства.

Поліція кваліфікувала інцидент як замах на вбивство. За фактом відкрили кримінальне провадження за частиною 2 статті 15, частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України (замах на умисне вбивство).

У грудні 2021 року справу передали до суду.