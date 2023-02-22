40 днів: на місці ракетного удару по багатоповерхівці у Дніпрі вшанували пам’ять загиблих (фото)

У Дніпрі на місці ракетного удару по багатоповерхівці на житловому масиві Перемога вшанували пам’ять 46 загиблих мешканців. Сьогодні минає 40 днів з моменту російської ракетної атаки.

Як передає кореспондент Радіо Свобода, на жалобний захід прийшли рідні та близькі загиблих, мешканці зруйнованого будинку, жителі Дніпра, рятувальники й представники влади.

«Ми якраз поїхали до бабусі в гості на старий Новий рік. Вона тут же, на Перемозі, живе, почули вибух… Подзвонили куми. Наш під’їзд хотіли під знесення, але ходила комісія, сказала, що фундамент цілий, шахта ліфта аварійна. Жити там не можна. Чи розберуть, чи відновлюватимуть… Є поранені сусідки – хто біля вікна сидів, хто по телефону говорив. Я досі не вірю. Я за весь цей час прийшла сюди вперше», – розповіла Радіо Свобода мешканка зруйнованого будинку Вікторія Алєксєєнко.

Священники Православної церкви України відслужили панахиду. Учасники церемонії поклали квіти й запалили лампадки.

У міськраді Дніпра повідомили, що в будинку, який постраждав від влучання ракети, демонтують ту частину, що не підлягає відновленню. Зараз розпочали геологічне дослідження – бурять свердловини, щоб визначити стійкість конструкції. Також обстежують ґрунти під будинком.

«Відповідні розрахунки дозволять спрогнозувати, як може поводитися будівля у майбутньому, враховуючи відсутність її частини», – розповів директор департаменту житлового господарства Дніпровської міської ради Владислав Грицай.

14 січня ракета РФ влучила в житловий будинок у Дніпрі. Два під’їзди зруйновані. Офіційно відомо про 46 жертв. Ще 9 вважаються зниклими безвісти. Поранень зазнали 80 людей.