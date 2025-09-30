ОВА: російські безпілотники атакували Дніпро, поранені 12 людей

Російські війська безпілотниками атакували Дніпро, є поранені, повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.
За його словами, у місті сталося кілька займань, деталі з’ясовуються.
Згодом Лисак уточнив, що постраждали 12 людей, у який осколкові поранення, рвані рани, забої. Більшість з них – госпіталізовані, одна людина перебуває у важкому стані.
Також місцева влада повідомила, що Харків перебуває під атакою дронів. Зокрема, відомо про удар по Київському району міста. Про постраждалих наразі не повідомляється.
Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські регіони.
Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.
Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.
