Ганжа: у Дніпрі з-під завалів дістали тіла двох загиблих, 21 людина поранена

Унаслідок російського удару по багатоповерхівці в Дніпрі в ніч проти 25 квітня загинуло двоє людей, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа.

«Тіла двох загиблих людей дістали рятувальники з-під руїн будинку у Дніпрі, понівеченого ударом росіян», – повідомив Ганжа.

Голова ОВА зазначив, що під завалами ще можуть перебувати 5 людей. Аварійно-рятувальні роботи продовжуються.

«Ще 21 людина дістала поранень. Медики надають усім необхідну допомогу», – підсумував Ганжа.

Сили РФ у ніч проти 25 квітня атакували Дніпро, повідомив голова обласної військової адміністрації (ОВА) Олександр Ганжа. Раніше було відомо про 18 постраждалих. За його словами, із загальної кількості постраждалих госпіталізовані 11 людей, 26-річна жінка – перебуває у важкому стані. Стан решти медики оцінюють, як середньої тяжкості.

Унаслідок масованої ракетно-дронової атаки на Дніпро в місті виникли пожежі. Пошкоджені підприємства. Частково зруйнована чотириповерхівка, ще кілька багатоквартирних будинків та приватна оселя понівечені. Раніше було відомо про 14 постраждалих, серед яких – дитина.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.