Потерпілі від вибуху газу 12-річної давнини в Дніпрі звернулись до Європейського суду з прав людини

Потерпілі від вибуху побутового газу 12-річної давнини в Дніпрі звернулись до Європейського суду з прав людини, повідомила кореспондентові Радіо Свобода потерпіла Вікторія Єгорова.

За її словами, раніше Верховний суд відмовив у поновленні справи проти ексдиректора «Дніпрогазу» Ігоря Іванкова через закінчення строків давності, відтак потерпілі вичерпали всі можливості домогтись нового розслідування в українських судах.

«Ми відправили свої подання до Європейського суду з прав людини, але зараз через карантин розгляд всіх справ призупинений. Чекаємо. Трагедія залишиться трагедією на все життя для людей, які втратили своїх близьких, своїх дітей, це неможливо пережити. Ми боролись до останнього. Усі ці роки – змінювались президенти, уряди, прокурори, судді, міста, де відбувались суди, – Дніпро, Запоріжжя... Ми зробили все, що могли», – сказала Вікторія Єгорова.

Водночас потерпілі, які через аварію втратили тільки житло, претензій до держави не мають, розповіла Радіо Свобода одна з колишніх мешканок будинку Лариса Федоренко. За її словами, родини отримали компенсації й змогли купити квартири на первинному ринку, а також меблі та інші речі домашнього вжитку.

«Упали третій і четвертий під’їзди. Ми з чоловіком і двома дітьми жили в другому під’їзді. Нам держава виплатила кошти – компенсацію за втрату квартири. На той час це було 700 тисяч гривень, ми купили 3-кімнатну квартиру в новобуді. Нам також надавали гуманітарну допомогу від різних фондів», – зазначила Лариса Федоренко.

У квітні 2018 року Заводський районний суд Запоріжжя закрив справу проти ексдиректора ВАТ «Дніпрогаз» Ігоря Іванкова, відкриту через вибух побутового газу в багатоповерхівці Дніпра, у зв’язку із закінченням строків давності. За даними суду, Ігор Іванков обвинувачувався у вчинені злочину передбаченого частиною 2 статті 272 Кримінального кодексу України (в редакції 1960 року) – порушення правил безпеки під час виконання робіт з підвищеною небезпекою, що мало тяжкі наслідки.

13 жовтня 2007 року в тодішньому Дніпропетровську в багатоповерховому житловому будинку на Мандриківській, 127 стався вибух побутового газу, у результаті повністю був зруйнований третій під’їзд будинку, перекриття та 40 житлових квартир. 23 людини загинули, у тому числі діти. Потерпілими були визнані 417 осіб.

Тоді прокуратура Дніпропетровської області кваліфікувала дії посадовців газопостачального підприємства ВАТ «Дніпрогаз» за статтею «Порушення правил безпеки, що призвело до загибелі людей». На лаві підсудних опинились посадовці «Дніпрогазу»: генеральний директор, його перший заступник, головний інженер та майстер виробничо-експлуатаційної служби. Спершу їх амністували, однак потім знову взяли під варту. Зрештою справу гендиректора підприємства виділили в окреме провадження, а троє посадовців підприємства були засуджені до термінів у 2-3 роки.