Єдиний у Дніпрі дерев’яний історичний будинок визнали частково аварійним

Єдиний вцілілий у Дніпрі дерев’яний історичний будинок визнали частково аварійним. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила начальник управління з питань охорони культурної спадщини Дніпровської міськради Надія Лиштва.

За її даними, комунальники разом із фахівцями з охорони пам’яток провели обстеження будівлі й склали акт технічного стану. Серед виявлених ознак аварійності – щілини, які в окремих місцях сягають 15 сантиметрів.

«Сходова клітина на другий поверх – там вже дерев’яні балки сходів відходять від стін. Тобто сходова клітина невдовзі може відійти і мешканці другого поверху будуть ізольовані», – сказала Надія Лиштва.

Як зазначила фахівець, міська влада шукатиме фахівців для укріплення будівлі. Розглядається також варіант щодо відселення мешканців.

Мерія наразі також з’ясовує кількість мешканців будинку: частина з них проживає в будинку без реєстрації.

5 червня 2018 року в Дніпрі на Крутогірному узвозі комунальники за допомогою важкої техніки знесли прибудову до історичної будівлі – останнього дерев’яного будинку в місті. Міська влада заявила, що рятує будинок від спотворення. Водночас власниця прибудови, заявляла, що помешкання було частиною її квартири. Також мешканці будівлі звинувачували владу в «доведенні пам’ятки до руйнування»: за свою понад сторічну історію споруда жодного разу не ремонтувалась.

Будинок на Крутогірному узвозі (колишня вулиця Рогальова), 5 в Дніпрі – найстаріший двоповерховий дерев’яний будинок, що зберігся в місті. Він був збудований наприкінці XIX століття. Він має статус «щойно виявленого об’єкту культурної спадщини за видом «архітектура».