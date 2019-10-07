Після обвалу ґрунту під гуртожитком у Дніпрі обстежать всі прилеглі будівлі – надзвичайна комісія

У міськраді Дніпра повідомили, що за підсумками роботи надзвичайної комісії 6 жовтня ухвалене рішення про обстеження всіх прилеглих будівель і ґрунтів поблизу гуртожитка, де 5 жовтня стався обвал.

«Надвечір 5 жовтня виявили зміщення будівлі на один сантиметр. Наразі її руху не зафіксовано. Приміщення відключили від комунікацій газо- та електропостачання. В яму засипали 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону. Нині планують обстежити всі прилеглі будівлі та дослідити тамтешні ґрунти, у тому числі, перевірити небезпечні пустоти. Це зроблять за допомогою спеціального обладнання. Також хочуть встановити додаткові маячки на будівлю гуртожитку», – йдеться в повідомленні на сайті мерії.

У мерії повідомили, що для студентів, які мешкають у гуртожитку, організували тимчасовий штаб.

«Яке фінансування виділять на усунення проблеми та звідки братимуть кошти, буде відомо після остаточних висновків. Для цього зберуть робочу групу з технічних фахівців і спеціалістів із геодезії, а також фінансових експертів», – додали у мерії.

Ввечері 5 жовтня у Дніпрі біля 5-поверхової будівлі гуртожитку №2 університету «Дніпровська політехніка» на проспекті Дмитра Яворницького у Соборному районі міста стався провал ґрунту завглибшки півтора метра. Ніхто не постраждав. У провалля засипали близько 25 кубометрів землі та 10 кубометрів бетону. Покинути будівлю довелося близько двом сотням мешканців.