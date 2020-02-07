У Дніпрі через епідемію грипу дезінфікують транспорт, водіїв зобов’язали вдягати маски

У Дніпрі через погіршення епідемічної ситуації з поширенням ГРВІ і грипу маршрутки розпочали посилено обробляти дезінфікуючими розчинами. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердив фахівець сектору контролю департаменту транспорту мерії Дніпра Іван Васючков.

Це – рішення міської комісії з техногенної безпеки і надзвичайних ситуацій.

Салони транспортних засобів обробляють раз на добу, а також у міжрейсовий час. Після дезінфекції витримують 15 хвилин провітрювання.

Як повідомив посадовець мерії, ці заходи мають упередити поширення грипу та ГРВІ в місті.

За його даними, водіїв маршруток та тролейбусів також зобов’язали вдягати захисні маски. Їх мають закупити й видавати водіям їхні підприємства.

Заходи з посиленої дезінфекції проводять і в трамваях та тролейбусах.

Вони триватимуть до 19 лютого.

Наразі в Дніпрі до 17 січня триває карантин у школах. Дитсадки працюють, але в «особливому режимі»: дітей щодня оглядають медики, тим, хто захворів, рекомендують звернутись до лікаря.