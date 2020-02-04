Усі школи Дніпра відправляють на карантин до середини лютого через грип

В усіх школах Дніпра призупиняють навчання через грип з 6 по 17 лютого. Про таке рішення комісії з техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій повідомив заступник міського голови Михайло Лисенко.

За його даними, епідпоріг із захворюваності на грип у місті перевищено.

У дошкільних навчальних закладах карантин не оголошували.

За інформацією з департаменту охорони здоров’я облдержадміністрації, загалом епідпоріг захворюваності в області було перевищено ще наприкінці минулого тижня. Наразі майже 100 тисяч учнів Дніпропетровщини на карантині.

Раніше в Дніпрі від грипу помер дворічний хлопчик. Інформацію про летальний випадок 24 січня оприлюднили в обласному лабораторному центрі МОЗ України. У дитини підтвердили грип типу А H1N1 пандемічний. За попередніми даними, щеплення у хлопчика не було.