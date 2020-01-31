Дніпропетровська область оголосила про епідемію грипу

У Дніпропетровській області захворюваність на грип та ГРВІ перевищила епідемічний поріг, повідомила обласна державна адміністрація.

«У нашій області на останній тиждень січня, як і прогнозувалося, припав пік захворюваності на грип та ГРВІ. 66% хворих – діти. Від ускладнень грипу з початку сезону помер один малюк – у Дніпрі», – розповіли в департаменті охорони здоров’я.

Через зростання захворюваності 944 окремих класів та 191 школу області закрили на карантин.

За даними ОДА, за останній тиждень кількість хворих зросла на 44% – до лікарів звернулися понад 26,5 тисяч мешканців.

Медики нагадали, що найкращий метод профілактики грипу – вакцинація. Щеплення дозволить уникнути важких ускладнень хвороби. Зробити його можна протягом всього епідсезону. Для цього потрібно звернутися до сімейного лікаря.

Окрім цього медики порадили уникати близького контакту з хворими, частіше мити руки та намагатися менше торкатися обличчя – очей, носа й рота. А ще – регулярно провітрювати приміщення.