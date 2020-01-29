Україна перейшла епідемпоріг захворюваності на грип, але ситуація незагрозлива – МОЗ

Україна перейшла епідеміологічний поріг захворюваності на грип, але ситуація незагрозлива, повідомила лікар-епідеміолог Центру громадського здоров’я МОЗ Оксана Кошалко.

«У цілому по Україні ми перейшли епідемічний поріг. Перевищення досить не значне – 1,4%, але це свідчить лише про те, що епідемічна активність у нас низька, і ситуація не є загрозливою. Циркуляція вірусів грипу лабораторно підтверджена на території всієї України», – сказала Кошалко.

За її словами, через грип померли 13 людей, у тому числі дитина віком до чотирьох років. Усі вони були невакцинованими.

За даними Центру громадського здоров’я, з початку епідемічного сезону на грип та ГРВІ перехворіло близько 2,5 мільйонів людей.

У низці українських міст через грип та ГРВІ на карантин закрили освітні заклади.