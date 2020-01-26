Всі школи Бердянська закрили на карантин через ГРВІ

Усі школи та позашкільні заклади у Бердянську Запорізької області закрили на карантин до кінця січня, повідомляє Запорізький обласний лабораторний центр МОЗ України.

«Через високий рівень захворюваності учнів на гострі респіраторні вірусні інфекції 24.01.2020 року на засіданні комісії з питань ТБНС м. Бердянська прийнято рішення про тимчасове припинення функціонування шкіл та позашкільних закладів м. Бердянська з 25 січня по 31 січня 2020 року. Крім того, повністю припинено навчання дітей ще у 4-х школах області (Тимошівська ЗОШ Михайлівського району, Молочанська ЗОШ Токмацького району, Новоолексіївський НВК Приморського району та Владівська ЗОШ Чернігівського району). Також за наказами керівників територіальних відділів освіти (31 наказ ТВО) частково припинено навчальний процес в 51 класі 27-ми шкіл області (з них: 23 навчальні заклади міста Запоріжжя, а також школи Василівського, Вільнянського, Запорізького та Чернігівського районів)», – зазначається на сайті установи.

За даними МОЗ, з 30 вересня 2019 року до 19 січня 2020 року на грип та гострі респіраторні вірусні інфекції перехворіло майже 6,2% населення країни. З початку епідемічного сезону зареєстровано 11 летальних випадків внаслідок грипу, що підтверджено методом ПЛР.

ГРІ – гостра респіраторна інфекція – найширше поняття, що включає респіраторні інфекції, спровоковані як вірусами (ГРВІ – переважна більшість випадків), так і бактеріями (бактеріальні ГРІ – виникають значно рідше).

Основна різниця у симптомах грипу і ГРВІ полягає у тому, що грип розпочинається раптово і гостро, а впродовж періоду хвороби різко виражені ломота в тілі, озноб, головний біль і біль у м’язах, а ГРВІ – зазвичай починається поступово і супроводжується відчуттям «розбитості» та загального нездужання.