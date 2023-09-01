У Дніпрі відкрили інсталяцію з паперових літачків у пам’ять про загиблих під час війни дітей (фото)

1 вересня у центрі Дніпра, на площі Героїв Майдану, відбулася акція вшанування пам’яті дітей, які загинули з початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Як передає кореспондент Радіо Свобода, до Дня знань у місті встановили інсталяцію в пам’ять про дітей, які вже ніколи не сядуть за парти.

На металевій конструкції заввишки понад три метри вивісили паперові літачки. За задумом організаторів, вони мають символізувати душі загиблих українських дітей. Літачків – 503, саме стільки, за офіційною статистикою, дітей згинуло під час війни в Україні.

Зокрема, під час ракетного удару по Дніпру 14 січня 2023 року загинули шестеро дітей. Через влучання ракети по житловому будинку в Підгородному в передмісті Дніпра 3 червня – дворічна дівчинка.

«Літачки виготовляли самі учні Дніпра, їм хотілося доторкнутися, зробити кожен літачок своїм руками, бо це – символ. Допоки війна триває, ми завжди маємо говорити: ми маємо пам’ятати», – сказала голова Молодіжної ради Дніпра Світлана Кривошей.

До інсталяції приходять люди, приносять дитячі іграшки.

Акцію організували Молодіжна рада Дніпра та департамент молодіжної політики міськради.