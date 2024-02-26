У центрі Дніпра невідомі порізали державні прапори на Алеї пошани

У центрі Дніпра, навпроти будівлі міської ради, невідомі порізали державні прапори та банер на Алеї пошани – меморіальному комплексі, створеному громадськістю на честь загиблих українських військовослужбовців. Це сталося в ніч проти 26 лютого, повідомила Радіо Свобода одна з ініціаторок створення алеї, військова медикиня Олена Мосійчук.

За її словами, це вже третій акт вандалізму щодо алеї, створеної місяць тому. 13 лютого з неї викрали банер, а 17 лютого – зникли прапори.

«Ми створили цю алею перед міськрадою в надії на те, що там є вісім камер спостереження і що міськрада допоможе в захисті. Це вже третій акт вандалізму – сьогодні були порізані великі прапори, а це вже – наруга над державною символікою. Порізаний банер. Ми звернулися до поліції та СБУ. Це – стаття, і там є докази», – сказала Олена Мосійчук.

Медикиня говорить, що громадськість Дніпра планує вкотре відновити алею власними силами.

В обласній поліції Радіо Свобода повідомили, що зафіксували факт наруги.

27 січня у Дніпрі родичі загиблих військовослужбовців та активісти створили на бульварі центрального проспекту Алею пошани, встановивши прапорці з іменами загиблих, кілька великих прапорів та банер. За словами Олени Мосійчук, схожі локації є в багатьох містах України. На Алеях пошани близькі та знайомі загиблих військових можуть залишати прапорці з іменами та вшановувати полеглих.