Сили РФ завдали удару по Дніпру: пошкоджений гуртожиток, 8 постраждалих – влада

У неділю, 3 травня, сили РФ завдали удару по Дніпру, є постраждалі, повідомив голова обласної військової адміністрації Олександр Ганжа.

«Ворог завдав удару по житловому кварталу Дніпра. Пошкоджений гуртожиток», – йдеться в повідомленні.

За інформацією очільника ОДА, люди під час атаки були у підвалі, рятувальники їх евакуюють.

Пізніше він уточнив, що через російську атаку на Дніпру постраждали двоє людей. 24-річний чоловік госпіталізований в стані середньої тяжкості. 37-річній жінці допомогу надали на місці.

Згодом Ганжа повідомив про 8 постраждалих через обстріл.



«Половина з них у лікарні. Чоловіки 21 та 24 років і жінка 69 років в стані середньої тяжкості. Стан 21-річної жінки медики оцінюють як задовільний», – зазначив голова ОВА.

Російські військові регулярно з різних видів озброєння – ударними БпЛА, ракетами, КАБами, РСЗВ – атакують українські міста і цивільну інфраструктуру в усіх регіонах України.

Українська влада і міжнародні організації кваліфікують ці удари як воєнні злочини Російської Федерації і наголошують, що вони мають цілеспрямований характер.

Обстріли систем життєзабезпечення населення і закладів охорони здоров’я з метою позбавити людей електроенергії, тепла, водопостачання, зв’язку, медичної допомоги й інших необхідних умов для життя є ознакою геноцидних дій.

Керівництво Росії заперечує, що російська армія під час повномасштабної війни завдає цілеспрямованих ударів по цивільній інфраструктурі міст і сіл України, убиваючи цивільне населення і руйнуючи лікарні, школи, дитячі садочки, об’єкти енергетики та водозабезпечення.



