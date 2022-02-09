У Дніпрі стартував всеукраїнський проєкт з позначення знакових для українських євреїв споруд

У Дніпрі відбулася церемонія відкриття пам’ятної таблички на будівлі колишньої синагоги Гар га-Негев на вулиці Шнеєрсона, 12, передає кореспондент Радіо Свобода. З цієї події розпочався всеукраїнський проєкт зі встановлення табличок на будівлях, які є єврейською історичною спадщиною.

Збудована у 19 столітті в Катеринославі, синагога Гар га-Негев була відібрана радянською владою у вірян й перепланована на житловий будинок. Проте деякі елементи культової споруди, зокрема, ніша для Тори, збереглися.

Як розповів операційний директор Об’єднаної єврейської громади України Віталій Камозін, загалом в Україні планують встановити кілька сотень табличок на будівлях, які відігравали важливу роль у житті єврейських громад: синагогах, школах, притулках для дітей, лікарнях. На його думку, більше будівель, ніж кілька сотень, не збереглося. Наступними після Дніпра будуть Львів та Біла Церква.

«Ідея встановлення пам’ятних табличок на будівлях з’явилася після того, як ми за минулий рік встановили понад 80 пам’ятних знаків на єврейських кладовищах по всій Україні та місцях масових поховань жертв Голокосту і отримали позитивний відгук від місцевих громад. Ми хочемо таким чином інформувати місцеве населення про внесок єврейської громади в розвиток міст, селищ. Наразі йдуть перемовини з місцевою владою Львова й Білої Церкви, а ближче до літа проєкт буде масштабований на всі регіони України», – сказав Радіо Свобода Камозін.

Він додав, що проєкт не зачіпатиме ті будівлі, які вже позначені як пам’ятки.

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Як зазначила начальниця управління з питань охорони культурної спадщини міськради Дніпра Надія Лиштва, у Дніпрі вже замовили й виготовили 10 табличок, їх встановлять найближчим часом. Підбирають об’єкти ще для десяти.

«У той час, у 19 столітті, було дуже розвинуте меценатство. І дуже багато єврейська громада будувала саме шкіл для дітей із бідних родин, так само – лікарень. Дуже цікаво, що до будівель можна буде підійти, відсканувати QR-код і дізнатися інформацію. Як тільки будуть знаходитися нові дані, ми будемо доповнювати на сторінці управління», – додала Лиштва.

Проєкт з позначення табличками знакових для українських євреїв споруд реалізують коштом єврейської громади та доброчинників.