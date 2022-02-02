У Дніпрі юнака, який штурнув ханукію, засудили до одного року позбавлення волі умовно

Суд у Дніпрі визнав винним молодика, який у центрі міста пошкодив ханукію (символ юдейського свята Ханука), й присудив йому один рік позбавлення волі умовно. Таке рішення ухвалив Шевченківський районний суд у Дніпрі.

За даними представника єврейської громади Дніпра, директора об’єднання єврейських громад Дніпропетровського регіону Ігоря Романова, у залі суду юнак повністю визнав свою провину.

«Це покарання, яке передбачає стаття 161 Кримінального кодексу України (порушення рівноправності громадян залежно від їхньої расової, національної належності, релігійних переконань та за іншими ознаками), ми задоволені рішенням суду. Це вже прецедент. Ідеться далеко не про хуліганство, бо в Україні немає людей, які, досягнувши 20-річного віку, не розуміють символіку тієї чи іншої конфесії, це вивчають у школі. Юнак повністю визнав свою провину, ще раз вибився перед єврейською громадою і погодився з вироком», – сказав Радіо Свобода Ігор Романов.

Він також поінформував, що днями в ботанічному саду Дніпра невідомі облили червоною фарбою меморіал пам’яті страчених у роки Голокосту євреїв Дніпра. Як зазначив Ігор Романов, кримінальне провадження за цим епізодом відкрите, поліція шукає винних.

29 листопада 2021 року поліція відкрила кримінальне провадження через повалення в центрі Дніпра ханукії – символу юдейського свята Ханука. Це сталося близько шостої ранку на Європейській площі в центрі Дніпра. Група невідомих повалила на землю святковий світильник. Поліція тоді відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство), пізніше справу перекваліфікували.