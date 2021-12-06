У Кривому Розі поліція встановила особи трьох підлітків, учасників інциденту з ханукією на одній із вулиць міста. Про це Радіо Свобода повідомили в пресслужбі Криворізького районного відділення поліції.

Підлітки залазили на ханукію, один з них запалив смолоскип і кинув його донизу.

За інформацією речниці поліції Оксани Лєсонєн, інформація про інцидент надійшла до правоохоронців того ж дня, 4 грудня. Факт події зареєстрували.

Наразі поліцейські встановлюють обставини інциденту й проводять перевірку, за підсумками якої буде ухвалене рішення.

Раніше в Дніпрі поліція затримала п’ятьох молодиків, яких підозрюють у поваленні символу юдейського свята Ханука – світильника зі свічками – на Європейській площі. Це сталося 29 листопада, того ж дня поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).