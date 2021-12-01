Поліція затримала молодиків, яких підозрюють у поваленні ханукії в Дніпрі

Поліція затримала молодиків, яких підозрюють у поваленні символу юдейського свята Ханука – світильника зі свічками – на Європейській площі в Дніпрі. Інформацію про це Радіо Свобода підтвердила речниця Дніпровського районного управління поліції Аліна Стадник.

За даними поліції, наступного дня після інциденту затримали п’ятьох дніпрян віком від 17 до 20 років. Чи були вони напідпитку, в поліції не коментують, пояснюючи, що тривають слідчі дії.

За даними представника єврейської громади Дніпра, директора об’єднання єврейських громад Дніпропетровського регіону Ігоря Романова, затримані молодики були напідпитку і, за їхніми словами, навіть не розуміли, що то за світильник. «Суто з хуліганських мотивів – це з їхніх слів. Мова про перекваліфікацію статті на «вандалізм» поки не йде», – сказав він.

29 листопада поліція відкрила кримінальне провадження через повалення в центрі Дніпра ханукії – символу юдейського свята Ханука. Це сталося близько шостої ранку на Європейській площі в центрі Дніпра. Група невідомих повалила на землю восьмисвічник. Поліція відкрила кримінальне провадження за частиною 2 статті 296 Кримінального кодексу України (хуліганство).