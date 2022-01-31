Ізраїль визнав Праведниками народів світу ще сімох українців

Семеро громадян України нагороджені Державою Ізраїль як Праведники народів світу, які рятували життя євреїв у часи Другої світової війни. Церемонія нагородження відбулася 31 січня у Києві в Національному музеї історії України часів Другої світової війни.

«За кожною із цих історій можна зняти фільм або написати книгу, і кожна із них достойна цього. Що спільного між усіма цими людьми? Я думаю, що спільне насамперед у тому, що в умовах загального божевілля, нелюдської ситуації вони зробили простий вибір, – не зважаючи ні на що, залишатися людьми. Сьогодні ми називаємо тих, хто рятував євреїв, героями, праведниками, а те, що вони зробили, – подвигом. Але я впевнений, що для них самих у тому, що вони зробили, не було нічого героїчного. Для них самих це була нормальна людська реакція: пустити в дім, нагодувати, захистити, врятувати життя», – сказав посол Ізраїлю в Україні Михайло Бродський перед врученням медалей родинам нагороджених.

Усі семеро громадян України були відзначені посмертно, тому нагороди отримували представники їхніх родин. Пам’ятними медалями та званням Праведників народів світу було нагороджено братів Петра та Ігната Павловських за порятунок сім’ї Міхаєля Грінштейна. Нагороду отримали Володимир та Анатолій Павловські, внук і правнук кожного з братів відповідно.

Також нагородили Олександру Байнак, яка врятувала життя Хани Шварцман та Леоніда Сітковецького. Нагороду отримала правнучка Анастасія Байнак.

Юлія Банько вшанована за порятунок Давида та Бенека Зонненштейнів. Нагороду буде передано племінниці Владиславі Івановій та її синові, які не змогли приїхати через хворобу.

Павло та Марія Натарові були відзначені за порятунок Раї Агранович-Задери, а нагороду отримала їхня дочка Іраїда Козачук.

Праведницею народів світу визнана також Марія Жосул, яка врятувала Беллу Клеванську. «Слава Богу, що це все позаду, що ми можемо сьогодні радіти, і дай Бог, щоб ми не повторили уроки історії. Щоби ми навчилися і були мудрими», – сказала правнучка Марії Жосул, Ольга Коханевич, отримуючи нагороду.

Серед присутніх на церемонії були також посол Німеччини в Україні Анка Фельдгузен, голова Українського інституту національної пам’яті Антон Дробович, Директор Національного музею історії України часів Другої світової війни Юрій Савчук, голова Всеукраїнської асоціації євреїв, колишніх в’язнів ґетто і нацистських концтаборів Борис Забарко та інші гості.

Згідно з даними посольства Ізраїлю на 1 січня 2021 року, звання Праведника народів світу було присвоєне 2673 українцям. Таким чином, Україна посідає четверте місце за кількістю Праведників у світі після Польщі, Нідерландів та Франції. Держава Ізраїль після дослідження історичних фактів відзначає званням «Праведник народів світу» тих людей, які рятували євреїв від переслідування та знищення в роки Другої світової війни на території окупованої нацистами Європи. Нагороджені особи отримують почесну грамоту та медаль, а їхні імена викарбовують у Яд Вашем, меморіалі Голокосту на горі Герцля в Єрусалимі.