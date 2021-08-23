У Дніпрі на висоту 30 метрів підняли найбільший синьо-жовтий прапор в місті

23 серпня в Дніпрі, на площі Героїв Майдану, провели акцію з нагоди Дня державного Прапора України. Дніпровські рятувальники за допомогою двох пожежних автодрабин розгорнули й підняли над площею найбільший у Дніпрі прапор України.

Полотнище стягу було завдовжки 12 і завширшки 18 метрів. Його підняли на висоту близько 30 метрів.

У церемонії взяли участь 11 рятувальників та рятувальниць управління ДСНС в області та двоє водіїв-операторів.

За словами міського голови Дніпра Бориса Філатова, акція була технічно складною. Для неї знадобилося дві пожежні автодрабини висотою в 12 метрів кожна. Ця техніка використовується для порятунку людей з висотних будинків та гасіння пожеж на висоті. Він вважає, що підняття прапора в Дніпрі претендує на внесення до Книги рекордів України.