У Дніпрі активісти просять владу відреагувати на акцію з відзначення «Дня радянського прикордонника»

Активісти Дніпра звертаються до влади, правоохоронців й Українського інституту національної пам’яті з проханням відреагувати на акцію з відзначення «Дня радянського прикордонника», яка відбулася в місті з використанням радянської символіки. Про це Радіо Свобода повідомив громадський активіст Андрій Куліш.

За словами ініціатора звернень, захід проходив на Січеславській набережній 28 травня, учасники публічно розгорнули прапор з серпом і молотом. Крім того, була помічена роздача матеріалів, які пропагують Російську Федерацію, її символіку та війська.

«Ми не проти того, що ці люди, які служили, можуть зустрітися з друзями, – це їхнє право. Ми проти того, коли демонструється символіка російська й комуністична, яка заборонена законом. Ця акція складала враження проросійської, прорадянської, тому що жодного українського символу не було. Були заборонені законом серп і молот на прапорі, були матеріали із зображенням російських військ, російського прапора. Мене турбує, що долучалися діти, які були одягнені в радянську форму, тримали в руках мапу СРСР. Прославляти це – це наруга над пам’яттю», – сказав Андрій Куліш.

За його даними, схожі акції цими вихідними відбулися і в інших містах України, зокрема Миколаєві та Кривому Розі.

Активіст каже, що 28 травня було визначено святковим днем радянських прикордонників в СРСР на честь створення прикордонних військ РСФСР у 1918-му році, тих самих військ, які допомогли в окупації УНР.

Наразі активісти підготували п’ять звернень до різних структур – обласної й міської поліції, СБУ, Офісу президента та Українського інституту національної пам’яті й збирають під ними підписи громадських організацій. Правоохоронців просять відкрити кримінальне провадження, а інститут нацпам’яті – дати свою оцінку і публічно відреагувати.

Поліція під час події 28 травня нікого не затримувала і ситуацію наразі не коментувала.

В Інститут нацпам’яті Радіо Свобода відповіли, що реагуватимуть, коли отримають звернення активістів.