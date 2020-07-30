Обласна рада Дніпропетровщини просить змінити план щодо нового районування області

Обласна рада Дніпропетровщини просить змінити план нового районування області. Про це йдеться у зверненні Дніпропетровської облради до Верховної Ради та Кабінету міністрів, повідомив голова облради Святослав Олійник.

Так, облрада пропонує два варіанти змін до нового районування. Вони стосуються створення сьомого – Синельниківського – району, проти якого раніше протестували в кількох громадах області. Перший пропонує виключити з меж новостворюваного Синельниківського району території 8 громад та віднести їх до території Павлоградського району. Другий варіант – перенести центр Синельниківського району з міста Синельникова до міста Першотравенська. Відповідно Першотравенський район має включати території 19 громад.

У коментарі Радіо Свобода керівник регіонального відділення Всеукраїнської асоціації громад, голова Межівської селищної громади Володимир Зражевский сказав, що прийнятнішим виглядає перший варіант – входження його та сусідніх громад до району з центром у місті Павлограді.

«Мені здається прийнятнішим перший варіант – приєднання наших громад до Павлоградського району. Щодо другого варіанту, то Першотравенськ – не наскільки розвинутий як регіональний центр, як Павлоград, у нього слабша інфраструктура, це буде слабкий район. Павлоград – потужніший», – сказав Володимир Зражевский.

Раніше на Дніпропетровщині жителі об’єднаних територіальних громад Петропавлівського та Межівського районів, а також міста Першотравенська протестували проти нового районування. За словами протестувальників, вони невдоволені віднесенням їхніх населених пунктів до новостворюваного району з центром в Синельниковому, з яким вони, як кажуть, не пов’язані ані економікою, ані інфраструктурою. Мешканці провели попереджувальний протест під облрадою та акцію протесту на трасі.

17 липня Верховна Рада України ухвалила постанову «Про утворення та ліквідацію районів» – за скорочення кількості адміністративних районів з 490 до 136. Зокрема, Дніпропетровську область мають поділити на 7 районів замість 22-х: Дніпровський, Кам’янський, Криворізький, Нікопольський, Новомосковський, Павлоградський та Синельниківський.

Раніше планувалося, що на Дніпропетровщині буде 6 районів (без Синельниківського).