У Дніпрі померла речниця ДСНС в області, яка постраждала під час удару по аеропорту

У Дніпрі 7 березня померла речниця Державної служби з надзвичайних ситуацій в області Євгенія Дудка, яка постраждала під час ракетного удару по аеропорту Дніпра навесні 2022 року. Інформацію про це підтвердили у відомстві, де вона працювала, а також її чоловік.

Позаду в Євгенії було кілька десятків операцій і понад пів року лікування за кордоном.

У лютому 2023 року вона повернулася в Україну.

10 квітня 2022 року армія Росії двічі вдарила ракетами по аеропорту Дніпра. Летовище було повністю зруйноване.

Перший удар був уранці о 10-ій, другий – пізніше, коли там гасили пожежу, близько 12-ої години. Були поранені шестеро співробітників рятувальної служби.

Речниця відомства Євгенія Дудка зазнала поранень і була в тяжкому стані.