У лікарнях Дніпропетровщини перебувають майже 100 людей, поранених під час обстрілу Краматорська

До лікарень Дніпропетровщини доправлені 98 пацієнтів, поранених через ракетні удари по вокзалу у Краматорську 8 квітня, з них 19 – діти. Про це на брифінгу 11 квітня повідомила виконувачка обов’язків директора департаменту охорони здоров’я Дніпропетровської облвійськадміністрації Вікторія Кулик.

За її даними, 6 дітей мають тяжкі та вкрай тяжкі травми. У тяжкому стані й семеро дорослих пацієнтів. Шістьох людей вже виписали з лікарень.

Стало відомо також про стан шістьох рятувальників, поранених під час обстрілу аеропорту Дніпра 10 квітня: п’ятеро з них все ще у лікарнях, четверо – в стабільному стані. Речниця ДСНС в області Євгенія Дудка, поранення якої підтвердили у рятувальному відомстві, – у тяжкому стані. Вона поки в реанімації.

Внаслідок ракетного удару військ РФ 8 квітня по вокзалу у Краматорську, за даними влади, загинули 57 людей, ще 109 зазнали поранень.