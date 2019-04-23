На Дніпропетровщині почався призов строковиків «усіма законними методами»

На Дніпропетровщині розпочався призов строковиків, терцентри комплектування і соціальної підтримки нагадують призовникам про необхідність з’явитись «усіма законними методами». Про це Радіо Свобода 23 квітня повідомив заступник обласного військового комісара Сергій Полуциган у коментарі щодо інформації місцевих ЗМІ про вручення повісток призовникам на вулиці.

За словами Сергія Полуцигана, один з елементів призову – виклик громадян призовного віку до територіального центру комплектування й соціальної підтримки шляхом вручення повісток.

«Повістки вручаються, згідно з чинним законодавством. Немає обмежень щодо місця вручення повісток – це може бути за місцем проживання, за місцем роботи, в інших місцях, де є можливість ідентифікувати громадянина. Це право і обов’язок військкомів», – сказав Сергій Полуциган.

За його словами, виклик до територіального центру комплектування не означає, що людина буде призвана до армії. Повістка означає, що громадянин має з’явитись до терцентру для проведення певних дій – або проходження медкомісії, або ухвалення рішення щодо придатності чи непридатності до військової служби, або призову.

За даними заступника військкомісара, 99% громадян, які підлягають призову, призвані до армії не будуть, але з’явитись до терцентрів упродовж 10 діб після початку призову, навіть без отримання повісток, вони зобов’язані.

З 1 квітня в Україні почався весняний призов до лав Збройних Сил України. Відповідно до указу президента України, призов триватиме до 30 червня.