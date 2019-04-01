В Україні почався весняний військовий призов

З 1 квітня в Україні почався весняний призов до лав Збройних Сил України.

Відповідно до указу президента України, призов триватиме до 30 червня.

На військову службу будуть призивати придатних за станом здоров’я чоловіків, яким до дня відправлення у військові частини виповнилося 20 років, та старші особи, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.

Для призовників, які не мають вищої освіти, термін служби складає 18 місяців, а для тих, хто має ступінь спеціаліста або магістра – 12 місяців.

Призовники віком 18-19 років мають можливість за бажанням пройти службу в армії на контрактній основі.