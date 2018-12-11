В Україні на 98% завершено черговий призов на строкову військову службу – Міноборони

В Україні майже завершили черговий призов на строкову військову службу. Про це на брифінгу 10 грудня повідомив начальник Головного управління персоналу – заступник начальника Генерального штабу Збройних Сил України генерал-лейтенант Артур Артеменко.

«Призовними комісіями у війська відправлено 17620 призовників, 98% від плану. Решта 340 призовників буде відправлено за графіком протягом тижня», – заявив Артеменко.

Він також нагадав про соціальні гарантії для громадян, призваних на строкову військову службу:

при призові їм виплачується грошова допомога у розмірі двох мінімальних заробітних плат (3,5 тис. гривень);

військовослужбовці перебувають на повному державному утриманні, розміщуються в казармах (на кораблях), забезпечуються щоденним триразовим гарячим харчування та військовою формою одягу згідно встановленим норм;

їм виплачується щомісяця 350 – 700 грнивень (від в/звання та посади) на додаткові особисті потреби;

при звільненні в запас їм виплачується вихідна грошова допомога у розмірі восьми посадових окладів (від 2 800 – до 5 600 гривень);

Згідно з затвердженим урядом планом, близько дев’яти тисяч призовників будуть направлені на строкову службу до Збройних сил України, 6,5 тисячі – до Національної гвардії, 1 550 – до Державної прикордонної служби і 900 – до Державної спеціальної служби транспорту.

Витрати на проведення призову складуть майже 65 мільйонів гривень.

На строкову службу призивають придатних за станом здоров’я українців чоловічої статі, яким на день відправлення у військові частини вже виповнилося 20 років, та осіб, які не досягли 27-річного віку і не мають права на звільнення або відстрочку від призову на строкову військову службу.