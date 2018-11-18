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18 Листопад 2018, Київ 15:43
Новини | Політика

В армію Росії призвали 12 тисяч українців з Криму – правозахисники

Окупаційна влада заохочує кримчан вступати до лав російської армії, заявили правозахисники

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Після анексії Криму до російської армії призвали близько 12 тисяч українців, які проживають на півострові, повідомили у Кримській правозахисній групі.

«Окупаційна влада заохочує юних кримчан вступати до лав російської армії. За чотири роки війська Росії поповнили близько 12 тисяч українців з Криму, хоча це суперечить міжнародному гуманітарному праву. Зокрема, дві з половиною тисячі хлопців набрали під час осіннього російського призову, який стартував у жовтні – і триватиме до кінця 2018 року», – ідеться у повідомленні.

Київ вимагає від Росії припинити призов до збройних сил жителів анексованого Криму. Прокуратура АРК просить кримчан звертатися по телефону або електронній пошті в разі отримання повісток для проходження служби в російській армії.

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За даними підконтрольного Кремлю кримського уряду, в 2018 році в російську армію мають призвати понад дві тисячі кримчан.

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