Суд визнав незаконним спорудження 23-поверхового будинку на території школи в центрі Дніпра

Суд у Дніпрі визнав незаконним спорудження 23-поверхової будівлі на території середньої школи №10 у центральному районі міста. Відповіде рішення 22 жовтня ухвалив Центральний апеляційний господарський суд, повідомляє кореспондент Радіо Свобода.

Своїм рішенням він відмовив у задоволенні апеляційної скарги забудовнику, який намагався оскаржити рішення суду першої інстанції, – районний суд визнав незаконними і скасував рішення сесії міськради Дніпра, а також договір оренди, за якими 30% шкільної території школи було передано приватній фірмі для будівництва 23-поверхового будинку.

За словами ініціативної групи батьків, тяганина навколо забудови тривала майже два роки.

Як зазначила одна з членів ініціативної групи Наталія Євтух, ще влітку 2018 року батьки учнів школи №10 отримали відповідь від Міністерства регіонального розвитку щодо норм, які мають зберігати при забудові території навколо навчальних закладів.

Виявилося, що будівництво на відстані п’яти метрів від школи неприпустиме. Батьки заявляли, що будівництво неправомірне: громадських слухань щодо зведення об’єкту не проводилось. За їхніми словами, школа і так має маленьку прилеглу територію, у дітей немає місця для уроків фізкультури у теплу пору.

У червні 2018 року в Дніпрі понад сотня батьків учнів школи №10 пікетували будівлю міськради, протестуючи проти спроби забудови території школи.

Мер Борис Філатов тоді заявив, що будівництво призупинять. Пізніше у відповіді на інформаційний запит Радіо Свобода в мерії зазначили, що за адресою школи «проводились роботи з вирубки дерев», і поінформували, що зареєстрували декларацію про початок підготовчих робіт зі спорудження будинку за цією адресою. Водночас забудовник – ТОВ «Промпоставка-А» – ситуацію не коментував.