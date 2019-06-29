Дніпро вперше приєднався до міжнародного марафону пам’яті Василя Сліпака

У Дніпрі, в театрі імені Шевченка, 29 червня відбувся вечір-реквієм «Дніпро пам’ятає» до третьої річниці загибелі українського оперного співака й бійця із позивним «Міф» Василя Сліпака.

Як розповіла Радіо Свобода ініціаторка заходу, волонтерка Людмила Шамрай, таким чином Дніпро вперше приєднався до Відкритого міжнародного музичного марафону W LIVE «Тиха музика для роздумів» пам’яті Сліпака, який цього року відбувається втретє.

Глядачі та артисти вшанували пам’ять загиблого хвилиною мовчання, священики прочитали молитву.

У концертній програмі, зокрема, звучали твори з репертуару Василя Сліпака – як оперні арії, так і українські народні пісні, які він любив. Одну з композицій виконала солістка будинку органної та камерної музики Галина Охотник, яка була особисто знайома з оперним співаком.

На великому екрані показали світлини та фрагменти відео з Василем Сліпаком.

«Коли Василь Сліпак загинув, всі українські канали крутили отой фрагмент відео, коли він заряджає автомат і співає «Місяць на небі». Вся Україна плакала і знала, що її «співочий місяць» вже десь на небі, в раю. І тільки російські канали зловтішались у своїх чергових шоу», – сказав ведучий вечора, учасник бойових дій на Донбасі, актор Ігор Кирильчатенко.

Василь Сліпак загинув на Донеччині вранці 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів’янин, випускник місцевої консерваторії, останні майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери, учасником паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем у ДУК «Правий сектор».

У квітні 2017 року Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України.