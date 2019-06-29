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29 Червень 2019, Київ 22:29
Новини | Суспільство

Дніпро вперше приєднався до міжнародного марафону пам’яті Василя Сліпака

Василь Сліпак (на екрані) загинув на Донеччині 29 червня 2016 року від кулі снайпера

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У Дніпрі, в театрі імені Шевченка, 29 червня відбувся вечір-реквієм «Дніпро пам’ятає» до третьої річниці загибелі українського оперного співака й бійця із позивним «Міф» Василя Сліпака.

Як розповіла Радіо Свобода ініціаторка заходу, волонтерка Людмила Шамрай, таким чином Дніпро вперше приєднався до Відкритого міжнародного музичного марафону W LIVE «Тиха музика для роздумів» пам’яті Сліпака, який цього року відбувається втретє.

Глядачі та артисти вшанували пам’ять загиблого хвилиною мовчання, священики прочитали молитву.

У концертній програмі, зокрема, звучали твори з репертуару Василя Сліпака – як оперні арії, так і українські народні пісні, які він любив. Одну з композицій виконала солістка будинку органної та камерної музики Галина Охотник, яка була особисто знайома з оперним співаком.

На великому екрані показали світлини та фрагменти відео з Василем Сліпаком.

«Коли Василь Сліпак загинув, всі українські канали крутили отой фрагмент відео, коли він заряджає автомат і співає «Місяць на небі». Вся Україна плакала і знала, що її «співочий місяць» вже десь на небі, в раю. І тільки російські канали зловтішались у своїх чергових шоу», – сказав ведучий вечора, учасник бойових дій на Донбасі, актор Ігор Кирильчатенко.

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Василь Сліпак загинув на Донеччині вранці 29 червня 2016 року від кулі снайпера. Львів’янин, випускник місцевої консерваторії, останні майже 20 років жив і працював у Франції. В останні роки був артистом Паризької опери, учасником паризького Євромайдану. З початком агресії Росії проти України повернувся на батьківщину і пішов добровольцем у ДУК «Правий сектор».

У квітні 2017 року Сліпаку посмертно присвоїли звання Героя України.

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