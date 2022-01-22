Громадськість Дніпра у День Соборності вшанувала загиблих бійців УНР

Сотні людей прийшли 22 січня в Дніпрі до пам’ятного хреста на Соборній площі на зібрання до Дня Соборності України.
У руках вони тримали синьо-жовті та червоно-чорні прапори, а також прапори з символікою УНР та ЗУНР, плакати з написами «Україна понад усе!» та «Геть від ворожої Москви!».
Священники Православної церкви України відслужили молебень за Україну.
«Сьогодні День соборності України, і неможливо цей день почати не з молебню за Україну, тому що в такий непростий час, під час таких іспитів, які проходить Україна, ми повинні бути єдині. Це наш фундамент, на якому має стояти наше майбутнє», – сказав керівник Дніпровської єпархії ПЦУ Симеон.
Присутні вшанували борців за волю України, зокрема згадали про загиблих учасників бойових дій на Донбасі та віддали шану бійцям УНР, загиблим сто років тому в боях за місто.
За словами голови обласного Товариства політв’язнів та репресованих Івана Дремлюги, саме на цій площі неподалік від хреста поховані 14 вояків полку «Січових стрільців – Вільних козаків» УНР – як наддніпрянці, так і галичани, які загинули в боях проти більшовиків та махновців наприкінці 1918 року.
2017 року поблизу місця їхнього поховання встановили кам’яний хрест на честь злуки УНР та ЗУНР. Учасники зібрання поклали квіти до монумента.
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