У Дніпрі відкрили справу через посягання на життя поліцейських

У Дніпрі відкрили кримінальне провадження за фактом посягання на життя патрульних поліцейських, повідомила у фейсбуці поліція Дніпропетровської області.

За повідомленням, обставини вчиненого 29 серпня правопорушення щодо патрульних поліцейських будуть встановлені слідчими.

У поліції не уточнюють, але ймовірно йдеться про інцидент, який стався 29 серпня у Дніпрі.

Читайте також: Стрілянина в Дніпрі. «Схеми» отримали розширене відео з нагрудних камер поліцейських

29 серпня у Дніпрі поліцейський застрелив чоловіка, який, за даними правоохоронців, чинив опір після того, як патрульні зупинили його автомобіль, в якому за кермом була жінка, а також двоє дітей на задньому сидінні.

«Після зупинки автомобіля, чоловік поводився агресивно та мав всі ознаки алкогольного сп’яніння. Під час інциденту правоохоронець застосував табельну зброю. Від отриманих вогнепальних поранень водій авто помер», – йдеться в повідомленні.

Правоохоронці відкрили провадження за статтями про вбивство та перевищення службових повноважень.

Поліція також оприлюднила відео, зокрема, з вуличних камер спостереження. На відео була зафіксована поліцейська з ймовірними тілесними ушкодженнями.